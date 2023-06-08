桃園市龍潭區64歲林姓男子去年8月酒駕，因是5年內第3度酒駕，桃園市交通事件裁決處開罰9萬元，林男拒絕繳納。法務部行政執行署桃園分署查得他名下有汽車、數十萬存款，立即扣押存款。

桃園市龍潭區64歲林姓男子去年8月酒駕，因是5年內第3度酒駕，桃園市交通事件裁決處開罰9萬元，林男拒絕繳納遭強制執行。（桃園分署提供）

桃園分署指出，今年2月收案後曾通知林男到場繳納，林男均置之不理。經查其名下有車輛，存款也超過數十萬餘元，惟竟放任罰鍰未繳。為避免林男脫產，桃園分署遂即刻核發執行命令，扣押林男銀行帳戶存款，經銀行回覆已足額扣押，此時林男的女兒才匆忙致電表示，日前因父親身體狀況不好，所以沒有注意到這些罰單，但父親現也無力繳納。

但桃園分署認為，戶頭已有數十萬元，因此直接扣押9萬。桃園分署呼籲民眾切勿酒駕、拒絕酒測，以維護用路人之人身及財產安全，收到罰單後，務必於期限內自行繳納欠款，勿存僥倖心態，如無法一次清償，亦應主動聯繫桃園分署洽詢分期事宜，以免移送執行後，遭扣押存款與薪水，甚至動產、不動產遭拍賣，得不償失。

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