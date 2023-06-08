苗栗縣政府實施108課綱，8日上午舉辦交流會，由頭份建國國小合唱團表演客家歌曲。（謝明俊攝）

苗栗縣政府實施108課綱，8日上午舉辦交流會，分成4場次進行。（謝明俊攝）

苗栗縣長鍾東錦感謝全縣校長及老師為教學付出的努力。（謝明俊攝）

苗栗縣政府及各級學校自108課綱推行以來，全力推動新課綱課程訂定，以學生學習成效為首要考量，持續精進教師的專業及熱情，激發學生的學習動機，為了展現苗栗縣推動新課綱及實踐精進計畫的課程與教學成效，8日舉辦「2023新課綱共學分享會」，讓所有學校教師更了解新課綱推行內容，苗栗縣長鍾東錦感謝所有校長老師為教育的努力，期望能培養更多的優秀人才。

苗栗縣政府108新課綱 實施交流會

為展現苗栗縣推動新課綱的成果，8日的交流會分為「國中小前導學校場」、「數位雙語國際場」、「國中小教師社群場」與「績優輔導團隊場」4個會場，共16個具有特色的教育團隊，針對在精進計畫或前導學校計畫中推動的亮點進行分享，讓所有教育夥伴深化新課綱「從學知識到學素養」的課程思維。會中同時邀請了課程專家進行分享後的評論與指導，經由他們的嚴謹審視，將苗栗教育人員的教育力量匯聚成河，行銷到全國各地。

苗栗縣政府教育處長葉芯慧指出，「課程與教學是學校教育的靈魂」苗栗推動新課綱一直全力以赴，期待學校教師在課程與教學上不斷卓越精進，在過程中，透過「新課程、新思維」的實踐提升教育力，並透過整合相關計畫，促進教師課程實踐及備課觀課議課的能力，強化教與學的品質，是教育處一直努力不懈的方針。

鍾東錦縣長表示，期待透過此次的新課綱共學分享會，能共創教育新風景．促進苗栗教育的活水，透過績優團隊分享課程進行的成功經驗，提供縣內學校借鏡。教育現場在校長的卓越領導及教師的專業精進下，將持續引導學生多角化的學習展能，掌握新課綱的精神與重點，提升全民核心素養，讓苗栗縣國民教育在學生的成長中也都找到改變的動力。