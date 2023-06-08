苗栗縣政府8日在縣府國際會議廳表揚5處優良光電案場，並邀請專家、學者針對光電案場生態監測作業與生態保育措施，舉辦三堂說明課程，副縣長鄧桂菊主持頒獎並表示，氣候變遷對全球影響巨大，能源轉型是當務之急，鍾東錦縣長大力推動「苗西綠能區」政策，就是為了推動綠能產業，達到淨零排放的目標，為後代子孫、環境永續盡一份努力。

今日活動除受獎光電業者外，還有台電公司、苗栗縣太陽光電業者，以及來自桃園市府、新竹縣府、南投縣府及鄉公所等機關業務承辦人員，苗栗縣副縣長鄧桂菊表示，光電案場除了營運維護管理外，更需落實環境生態保育，在發展綠能產業同時，亦能友善土地，期許大家「同心協栗」，共同推動環保綠電，一起向2050年淨零排放的目標邁進。

苗栗縣政府工商發展處表示，縣府配合中央政策推動各項減排措施，其中「能源轉型」部分，縣府受理審查地面型太陽光電案場迄今，已核准非都市土地案場計80件，都市計畫土地案場計51件，共計31案，總裝置容量達8萬5000瓩，倘皆建置完成，發電量將達100百萬度，屆時約可供每年2萬7000戶家庭用電。

另為鼓勵光電業者確實依核定計畫執行，降低光電案場開發對生態環境及周遭民眾生活環境的衝擊、落實生態友善措施，今年度特別辦理光電案場評比，從本縣已核准通過的131處光電案場中，就「案場設施、生態措施、發電量」三大類別進行評比，遴選出5處優良「苗栗A＋光電案場」，分別為：「後龍鎮龍坑段587-3、587-4地號光電案場」、「後龍鎮苦苓腳段1509-2地號光電案場」、「通霄鎮內湖西段686、687、689、691地號光電案場」、「造橋鄉平安段640地號光電案場」及「公館鄉五谷岡段972地號光電案場」，頒發獎座及獎狀鼓勵光電業者對於綠能產業貢獻與生態保育的用心。

縣府還邀請專家、學者針對生態監測作業與生態保育措施為主題，讓與會光電業者、政府機關同仁了解計畫核准後生態監測工作應該如何執行，數據要如何蒐集彙整及如何落實案場的生態保護工作，讓能源開發與生態環境保育取得平衡。