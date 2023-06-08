劉宇珊（左起）、孫協志、紀言愷、王仁甫、許孟哲、峮峮、巫苡萱、風田、蔡黃汝、劉心語到《飢餓遊戲》中玩遊戲闖關。（中視提供）

劉宇珊（左起）、巫苡萱、峮峮、蔡黃汝、劉心語穿制服，變身青春洋溢的高中生。（中視提供）

風田（左起）、孫協志、王仁甫、紀言愷、許孟哲變身高中生。（中視提供）

中視《飢餓遊戲》周日（11日）邀來劉宇珊、劉心語、紀言愷、風田、巫苡萱上節目，眾藝人換上學生制服，變身青春洋溢的高中生，唯獨孫協志看了大家穿制服的模樣後自嘲「可是我為什麼看起來比較不像學生」，蔡黃汝一聽則補刀：「你看起來像老師。」

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有一關遊戲，一行人來到學生族群最常去的撞球場，每顆球上都有數字代表各個藝人，被打進洞的號碼就直接淘汰。當王仁甫瞄準峮峮的球號時，峮峮為阻止他，直接趴在撞球桌上，最後還坐上撞球桌翹起腳，對王仁甫祭出「撞球桌上誘惑」，巫苡萱甚至提議叫峮峮給王仁甫當人體架桿，驚人發言遭王仁甫質疑：「你是不是有看深夜節目。」話一出現場一陣暴動。

夏日炎炎，眾藝人也到泳池進行遊戲，進行水上「一對一枕頭戰」，藝人必須在氣墊橋上進行廝殺，先落水的就算淘汰，峮峮不斷喊著「好可怕」，在氣墊床上腳不斷發抖，與她PK的王仁甫好心讓步：「我給妳打5秒。」峮峮則趁機攻擊他重要部位，導致王仁甫當場倒地。