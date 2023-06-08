韓國央行也坦言，除了過早改變現行實施的貨幣政策，會讓韓元產生下行壓力外，聯準會再度升息也會壓抑韓元向上走勢。韓國目前政策利率為3.5%，是2008年底以來最高，尚處於限制區水位，略高於中性區域。

截至元月前的1年半左右期間，韓國央行一共調升300個基本點，也就是升息12碼之後，上個月已連續第3次都決定維持利率不變。不過，韓國央行也表示，這不代表緊縮政策已結束。

韓國央行指出，自從去年初聯準會升息後，韓元的升貶幅度已經大幅超越長期的平均水平以上。同時，從去年8月迄今，韓元的匯價波動也大規模超過全球大多數的貨幣。韓元最近走勢波動較大，其中之一原因是貿易逆差縮小。

根據統計，繼2022年貶值6%，甚至一度來到14年新低之後，韓元兌美元匯價今年到目前已貶3%。同時，強勢的美元指數，今年迄今以及2022年期間，分別上漲0.4%與8.2%。

韓國央行表示，當地通膨是否會大降的不確定性還是很高，當核心物價在下行方向時更具有黏度，也就是不易大幅度下降。同時，水電瓦斯等公共設施使用費上漲，也出現延滯現象。至於韓國房地產還是被高估，今年房價走跌的幅度可能稍微和緩。同時，房貸金額在控管不嚴格之下，反而有機會增加。