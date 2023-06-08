開發金控推動共融力計畫（Inclusive Vision）以青銀共創、與長者共樂、與弱勢共好、與環境共生為主軸。為使學童能夠安心就學，有更美好的未來，攜手志工支持社區關懷系統，陪伴新北市三峽區高關懷家庭的兒童與青少年，透過物資捐助、志工力挹注等方式，培育在地學子，讓他們在穩定的環境中成長。

開發金控旗下中華開發文教基金會、凱基慈善基金會，以及集團志工，長期深入社區關懷系統，結合課輔陪伴及助學金，協助弱勢學童，安心向學，點亮未來。

位於新北市三峽區的小草書屋，長期陪伴高關懷兒童與青少年，開發金控結合志工，協助小草書屋粉刷牆壁，讓多年未有機會重新裝潢的書屋煥然一新。同時透過一系列志工活動，包括教導書屋孩子製作動畫、陪伴孩子學習陶藝、花藝、藍染、金工等，作為小草書屋廚藝課程「小草餐廳」的素材；志工更擔任「小草餐廳」的客人，讓孩子體驗經營餐廳的過程。

不僅以實際志工行動，關懷學童，開發金控結合旗下基金會，透過課輔及助學金的支持，協助弱勢學童翻轉未來。中華開發文教基金會秉持著「教育是最有價值的投資」，推動「薪傳100 × 課輔100」獎助計畫，今年已邁入第17屆；十六年來，鼓勵大學生透過課輔與陪伴，幫助弱勢學童提升學習自信心，形成正向的循環力量，計畫推行迄今累積課輔志工1600人次，投注經費合計達新台幣八千萬元。

凱基慈善基金會亦長期致力關懷弱勢學生教育，推動「愛，從小學起」助學金計畫，對於突遭變故家庭提供急難救助金，並在弱勢學生申請助學金之際，對於家中發生變故者立即啟動「急難救助-馬上關懷」專案，主動提供家庭協助；一方面透過助學金支持弱勢學生，學業不中斷，同時也解決家庭突遭變故的緊急需求，這項助學金計劃十二年來，累計已投入五千多萬元，協助約3000名弱勢學生安心就學。