交通部8日於行政院會報告「行政院促進公共運輸使用方案」，當前北中南三大生活圈月票預計7月1日上路，1200元的基北北桃城際通勤月票，及中彰投苗城際通勤月票999元（台中市民699元）15日起開放預售；999元的南高屏城際通勤月票為20日起預售。閣揆陳建仁盼月票上路後，能減輕通勤族負擔，並加速達成淨零碳排目標。

交通部8日於行政院會報告「行政院促進公共運輸使用方案」，當前北中南三大生活圈月票預計7月1日上路。（交通部提供）

交通部報告指出，3大生活圈月票包括1200元基北北桃城際通勤月票、999元（台中市民699元）中彰投苗城際通勤月票，及999元的南高屏城際通勤月票；北部及中部地區預計6月15日開放預售，南部則是6月20日開放預售，販售通路包括捷運車站、臺鐵車站、客運場站及網路APP等。

交通部指出，北中南月票將於7月1日上路啟用，屆時民眾即可搭乘捷運、輕軌、市區公車、公路客運、台鐵、渡輪及共享運具等公共運輸：另外，為鼓勵公共運輸觀光旅遊，民眾自5月20日起持電子票證（含行動支付）搭乘台灣好行已享半價優惠。

此外，交通部在「加速擴大吸引國際觀光客方案」上，自5月起辦理來台自由行旅客抽5000元消費金活動，總共50萬份，今年將抽出25萬份，截至6月5日，已有超過19萬名旅客登記參加抽獎，已有2.5萬人中獎。 在鼓勵國外組團社與國內接待旅行社合作攬客組團來臺旅遊方面，依照停留天數及團體人數，給予5000元到5萬元之獎助金，共約9萬團，自4月21日起受理國內接待社申請，截至6月5日已有約2100團提出申請。

另為穩定接待國際旅客之旅宿業服務量能，交通部觀光局自今年4月至明年3月，針對旅宿業增僱房務及清潔等新進服務人員發給雇主獎助金，每人每月5000元，最長一年，盼有效改善缺工問題。