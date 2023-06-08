新北板橋一家私立幼兒園，近日被爆出有老師給兒童餵食不明藥物，且在學童身上驗出三級管制藥品及第三級毒品的「巴比妥」反應。衛生福利部今日成立單一窗口，由部立台北醫院免費提供相關兒童的檢驗、後續追蹤及衍生醫療服務。

新北板橋一家私立幼兒園，今年在2月到4月間被爆出餵食不明藥物，兒童出現易怒及自殘行為，經檢驗，兒童體內含有「巴比妥」藥物，目前已有17名家長報案。專家指出，該藥物屬於三級毒品，是一種鎮靜安眠藥，用於抑制癲癇、手術麻醉。由於孩童體重輕，被投藥有相當高機率過量，恐導致嗜睡，甚至抑制呼吸。

針對新北市幼兒園疑似餵食藥物事件，衛生福利部次長王必勝表示，目前檢調已介入偵辦，衛福部了解事件發生後很多家長擔心，可能不知道要去哪裡求助，因此即起提供專業、單一的服務窗口。

王必勝表示，協助專線為：（02）22765566轉2536），由部立台北醫院免費提供相關兒童的檢驗、後續追蹤及衍生醫療服務，費用一切由公立的部立醫院來吸收。

王必勝說，透過單一窗口的醫院安排轉介，包括有些兒童有些行為上的變化，可以得到心理上的輔導，至於後續的檢驗，由醫院提供專業來處理，較適合也較為安心。

衛福部強調，專線已於今日開通，開放家長諮詢，如果衛福部接下來能夠拿到相關名冊，也會主動去連繫家長。

至於涉案的管制藥品從哪裡來？王必勝強調，必須先由檢調去查有沒有這件事，如果有，再來檢視現行管制藥品有沒有漏洞，但這一類管制通常是放在醫療院所造冊管理。