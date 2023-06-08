有「張國榮師兄」之稱的69歲香港男星鍾偉強，因1977年參加電視台舉辦的《第二屆亞洲歌唱比賽（香港區決賽）》出道，當時他更打敗已故巨星張國榮成為冠軍，賽後兩人還一同拍戲，但後來鍾偉強認為演員生活不適合自己，因此轉行做保險，直到2013年參加節目《中國好聲音2》再度爆紅，而他日前也驚喜現身《亞洲電視66周年台慶》。

香港亞洲電視6日晚間舉行《亞洲電視66周年台慶》，除邀請許多熟面孔的明星出席外，69歲的鍾偉強也罕見露面，可見他雖兩邊鬢角發白，但氣色仍相當不錯，而當主持人問及再次回到電視台的感想時，他也表示，很有親切感，和以前一樣有人情味。

事實上，鍾偉強自13歲就愛上搖滾，60年代便成立樂隊玩音樂，1977年參加電視台舉辦的《第二屆亞洲歌唱比賽（香港區決賽）》，打敗張國榮獲得冠軍後出道，之後還與張國榮一同演出過《電視人》、《追族》及《沈勝衣》等港劇，但鍾偉強覺得演員的生活不適合自己，加上不能展現歌唱才能，於是在80年代初離開娛樂圈，轉行至保險行業且一做就是20年。

港星鍾偉強（左）昔有「張國榮師兄」稱號，與張國榮一同入行。（圖/擷取自微博）

港星鍾偉強因認為自己不適合擔任演員，而離開演藝圈轉行賣保險。（圖/擷取自鍾偉強微博）

直到2012年鍾偉強睽違歌壇30多年，於大陸歌唱節目《激情唱響》中亮相，並獲得第5名佳績後，隔年知名歌唱節目《中國好聲音2》主辦單位邀請他來參賽，在節目中他翻唱Rolling in the deep及Hey Jude等英文經典歌曲，讓他再度爆紅，2015年也順利推出他的首張個人專輯《三分鐘》。