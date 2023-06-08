搶攻端午送禮市場，老爺酒店集團旗下台北老爺酒店、新竹老爺酒店、礁溪老爺酒店及台南老爺行旅等四家飯店，共推出14款美粽、6款端午禮盒搶市。包含台北老爺屢獲評比常勝軍的「人蔘花雕雞粽」及富含創意巧思的「咖哩起司和牛粽」；新竹老爺中西食材合併的「鮑魚巴西蘑菇粽」；礁溪老爺以在地食材為主打的「宜蘭櫻桃鴨池米粽」及「噶瑪蘭黑豚池米粽」；以及台南老爺經典傳統的「特製肉粽」搭配台南在地品牌「合成帆布行」經典帆布提袋，都是端午最「粽」意的伴手禮。

台北老爺酒店結合傳統與創新以「珍饌金粽」為題，除了集結三款連年評比獲獎名粽「人蔘花雕雞粽」、「三杯杏鮑菇粽」和「咖哩起司和牛粽」外，主廚更發揮創意設計出三款老少咸宜的創新粽，包括以金山紅肉地瓜加入老薑汁、黑糖提味「松子紫米地瓜粽」，具備鮮豔色彩的「紫薯豆沙粽」到以Q彈九孔鮑與鹽滷熬製的五花肉作做為主角的「古早味鮑魚豬肉粽」，入口海陸交織的美味讓人欲罷不能！「珍饌金粽」端午禮盒五入至十入共三款任選，預購日至6月17日止。

新竹老爺酒店則由明宮粵菜廳黃堯國主廚操刀設計，以中西合璧的創意風味為題，推出「粽情粽義禮盒」每盒六入售價1280元，包含將新竹客家經典菜圃與招牌爌肉結合的「客家菜圃爌肉粽」，及以老母雞湯燉煮過後的新鮮鮑魚，加入營養價值極高的巴西蘑菇與特選蓮子的「鮑魚巴西蘑菇粽」併發出中西交融的新靈魂。而今年甜粽的另一亮點則是「甜薯紅豆紫米粽」，鬆軟紅豆與紫米飯沁著甜薯蜜香，入口清香，甘美不膩口。

礁溪老爺酒店則以在地食材為主打，推「宜蘭櫻桃鴨池米粽」及「噶瑪蘭黑豚池米粽」雙粽迎端午。雙粽除選用富含有機礦物質的台東池上糯米，更拌入秘製的紅麴威士忌甜辣醬，譜出最誘人的辛香味！其中「宜蘭櫻桃鴨池米粽」選用熟成嫩化的櫻桃鴨腿，加入鹹鴨蛋黃、鬆糯甘甜栗子、富含自然鮮味的鈕扣菇與海中鮮味極品干貝，一口咬下山珍海味滿足了五感味蕾；「噶瑪蘭黑豚池米粽」嚴選宜蘭在地活水養成的噶瑪蘭黑豚，拌以冬菇絲、干貝再加上口感爽脆的阿根廷魷魚，澎湃芳醇的香氣蘊含濃厚的蘭陽味。

台南老爺行旅則承襲傳統好滋味，推「粽情一夏禮盒」每盒五入售價1380元，更攜手台南在地品牌「合成帆布行」合作，設計出兼具環保與實用的帆布提袋。禮盒內含深受饕客喜愛的「特製肉粽」，主廚遵循古法加入台灣豬瘦肉、香菇、蝦米等餡料拌炒，包裹進Q彈糯米中，詮釋出道地南部粽；「月桂葉素粽」則以月桂葉搭配飽滿花生粒一同蒸煮，紮實餡料在嘴裡香味四溢；「五穀肉粽」除吃得到五穀米，更添加燕麥、蕎麥、薏仁等健康食材，一改傳統粽子膩口形象。