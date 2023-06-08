內政部8日於行政院會報告「中產以下自用住宅貸款戶支持專案」，內政部指出，該專案自1日上午9時開放線上申請，自開辦滿100小時已超過35萬人完成申請，截至6月7日止已達42萬人辦理，目前正加速審查作業，第一批通過審核的民眾預計可於7月上旬核撥。

內政部指出，申請人可於原先申請網站查詢是否符合資格或審核進度，如符合資格可在網站下載核定函，支持金3萬元會撥款至今年2月28日約定繳納貸款本息帳戶，並註記「行政院發」。

內政部再次提醒，本專案須由借款人提出申請，而非由房屋所有權人提出；請申請人務必填寫112年2月28日貸款中的金融機構名稱；本專案借款人所辦理的貸款必須是購置住宅貸款，如果是修繕住宅貸款、消費性貸款、周轉金等等，均非本專案適用對象。如果申請人填寫資料正確，可縮短審核的時間，提早領到支持金。

內政部呼籲，民眾在申請時務必填寫正確的金融機構，避免金融機構查不到申請人有貸款紀錄，如申請後發現錯誤，如屬必填事項（打＊號）可向營建署提出更正，於填妥「資料更正切結書」後，以郵寄或傳真至營建署辦理協助修改，相關切結書文件可至營建署及「內政部不動產資訊平台」的房貸支持專案專區或線上申請網站右上方的教學說明的常見問題下載。

內政部最後表示，如民眾有相關問題，歡迎撥打諮詢專線（02）2162-1239，周一至周五早上8時至下午6時皆有專人接聽，歡迎民眾利用。