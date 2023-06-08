台中收費停車場多，部分停車場標示陷阱造成民眾困擾。台中市議員陳政顯說，價格高低是市場機制，但各停車場標示不同，有以1小時計費，也有以半小時計費，部分停車場半小時字樣標示超小，讓民眾要取車時才發現停車費超貴，要求市府統一規格。交通局長葉昭甫回應，會做整合並要求改善。

陳政顯說，台中市收費停車場一定要申請停車場合格管理證，但相鄰的停車場價格跟標示不一，例如惠中路、惠來路附近的市政北二站的停車場1小時100元、惠來停車場半小時15元、時代廣場二站半小時40元。

葉昭甫表示，不管公有或民營一定要申請停車場登記證才能經營停車場，停車場登記證審核過程會有收費上限的標準，例如每小時100元是上限，經營者要視各區的市場條件訂定費率，若超過上限則違法。

陳政顯指出，停車價格當然是市場機制，但標示有好幾種，半小時、1小時不一，有時候以為1小時50元，要取車才發現是半小時50元，但半小時字樣寫得很小，台中市政府針對部分行業看板字體大小、位置都有規定，停管處卻放任停車場收費標示亂寫，要求統一標準。

葉昭甫說，之前也有收到民眾反應收費標示不清，待要離去時才發現是以半小時計價，這部分會做整合，市府會先從公有或委託經營的部分做起，要求相關訊息要統一標示清楚。

另，陳政顯也表示，沒申請停車場管理證的業者若被查到才罰3000元，業者根本不痛不癢，市府也無法要求停車場停止營業，完全沒有強制力，公權力無法伸張。葉昭甫表表示，針對未合法申請的停車場，市府目前除了稽查，也會積極輔導申請停車場登記證合法化。