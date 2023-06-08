北醫附醫完成北醫體系首例孕婦無輻射電燒手術。白點處為孕婦患者心律不整的放電點。（北醫附醫提供）

一名懷孕6個月的孕婦因為心跳快被送至急診，經醫師診斷為心律不整，考量藥物治療及傳統電燒手術輻射可能影響胎兒健康，台北醫學大學附設醫院啟用新型3D立體定位系統，在零輻射的狀況下完成電燒手術，為北醫體系首例，讓準媽媽安心迎接新生命到來。

收治病人的北醫附醫心臟內科醫師陳威達指出，病人踏入急診時表示「心跳好快」，經診斷後發現是陣發性上心室頻脈，是最常見的心律不整症狀之一；一般狀況下，醫師可以藉由藥物初步控制心律不整的狀況，但病人懷有6個月身孕，也擔心藥物對胎兒健康可能的影響，每一步都是困難的抉擇。

根據2022年刊登於JACC（美國心臟病學會雜誌）的研究顯示，孕婦的心律不整盛行率比非孕婦來得高，其中最常見的是心房顫動，其次是陣發性上心室頻脈與心室頻脈。陳威達表示，心律不整可透過藥物或電燒治療，但孕婦往往因為擔心藥物可能對胎兒造成不良反應，多數不願意接受藥物治療。

而電燒治療是利用電生理導管經過周邊血管進入心臟內部，將心律不整的迴路破壞，達到治癒的目的，但傳統電燒手術需搭配X光機確認導管位置，病人完成一次手術會接受等同於300次胸部X光的輻射量，超過美國核能管理委員會所建議胎兒輻射暴露量上限的4倍。許多病人不願胎兒承擔藥物及X光的風險，懷孕期間只能強忍心律不整的不適，勉強支撐到生下胎兒後，才接受治療。

為了減少X光對胎兒造成的影響，北醫附醫心臟內科使用新型3D立體定位系統進行無輻射電燒治療，利用磁場以及電阻，監控電生理導管在心臟中的位置以及電生理訊號，加上醫師的技術，可以在完全不使用放射線的狀況下，完成心律不整的電燒手術，手術全程零輻射。為了給孕婦更安心及全面的照護，北醫附醫更啟動跨科別會診機制，手術過程中由婦產科醫師持續監測孕婦胎心音，確保胎兒無憂。

陳威達表示，無輻射電燒治療除了可以降低病人接受輻射的風險，也可以避免醫護人員在輻射威脅下進行手術；由於零輻射的特性，這項技術也適合運用在幼童、癌症病人等族群，本次的醫療案例是新科技與新技術的結合，希望未來可以造福更多的民眾。