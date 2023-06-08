為解決城市無預警停電造成交通號誌失靈的風險，Gogoro 率先於 2021 年底與遠傳電信合作開發「智慧交通號誌不斷電系統」，讓智慧電池成為即時電力備援，確保交通順暢運作。經過在台北市試辦逾一年的成功驗證，Gogoro 聯手遠傳電信擴大應用佈局，將於今年在台北市 187 個重要路口完成系統建置，打造永續宜居城市的創新典範。

截至本（6）月初，雙方已於 25 個中大型路口設立換電式的交通號誌不斷電系統。傳統不斷電系統採用固定式電池，原則僅能供應 1-2 小時用電，一旦電池電力耗盡，就會失去功能。創新的換電式不斷電系統配置兩顆 Gogoro Network 智慧電池，當遇到長時間電力異常，維運團隊可以比照電動機車能源補充的模式進行換電，立即延長服務時間；且系統採用「並聯」模式設計，換電時一次抽換一顆電池，另一顆電池維持供電，讓交通號誌全程正常運作，真正做到交通號誌不斷電。

透過遠端平台即時監控，一旦偵測到電力異常，電池就會自動接續供電，無縫接軌地守護路口交通秩序與用路人安全。當路口電力恢復，不斷電系統內的兩顆電池就會快速回充，以滿電狀態隨時待命、因應不時之需。此外，不斷電系統為箱上式設計，直接在既有號誌箱體往上疊加設置，立體化使用城市空間，落實友善的人本交通環境。

換電式交通號誌不斷電系統已在台北市試辦超過一年，第一期在忠孝東路五段、松山路口測試，期間經歷電力異常及斷電測試，不斷電系統及時發揮作用，維持該路口交通號誌近兩小時運作，直至該區域電力恢復為止。第二期分別新增長春路及敦化北路口、健康路及光復北路口設置。試辦成果證實在電力異常的情況下，至少能夠維持燈號正常運作達 3.5 小時1 以上，大幅降低車流混亂引發的交通事故機率。