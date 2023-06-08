來台從事模特兒事業4年的倪菈，日前她的父母和哥哥來台探望她，他們認為倪菈在台灣工作穩定發展，應該會在台灣成家，倪菈也坦承，很喜歡台灣男生，更喊出「我要台灣老公」，她的父母也開出台灣女婿條件，包括會賺錢、不菸不酒、把錢貢獻給家裡、又高又帥和強壯等，期許倪菈未來在台灣順利。

不要鬧工作室近日於YouTube上傳影片，倪菈的父親Andrew表示，倪菈在台灣工作已4年，看到她事業有成的樣子，感到很開心，也覺得女兒不會再回到烏克蘭，會在台灣成家，若未來是這樣發展，Andrew希望倪菈一切發展順利。

Andrew透露，自己在烏克蘭的工作忙碌程度如蜜蜂一般，但沒有蜜蜂就沒有蜂蜜，換句話說，沒有工作就沒有金錢，希望未來的台灣女婿能夠勤奮工作。母親Lucy也開出條件，包括不抽菸、不喝酒、把薪水貢獻給家裡、工作不無聊、不著迷足球等，最好是又帥又聰明。

倪菈的哥哥則認為，倪菈的另一半必須要強壯，才可以保護倪菈，因為倪菈工作能力不錯，自給自足的狀況下，強壯是必要條件。