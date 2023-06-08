響應中央普發6000元政策，台中市政府日前推出「台中消費五go力」計畫，內含5大方案，其中「台中加碼喫」餐飲行動支付優惠回饋方案6月1日正式開跑，結合全盈＋PAY、全支付、台灣Pay、悠遊付、icash Pay等5大電子支付業者，祭出總額高達470萬大回饋，歡迎民眾到台中消費拿回饋。

「台中消費五go力」計畫包含「台中加碼購」、「台中加碼喫」、「台中加碼玩」、「台中加碼趣」及「台中加碼動」五大方案。經發局長張峯源表示，市府振興疫後經濟腳步不停歇，首波以公有市場商圈及攤販集中區的物調券大放送第一階段於5月25、26日兌換完畢，獲得廣大迴響；第二波將以疫情期間受創嚴重的餐飲業為主，結合五大行動支付業者6月1日推出「台中加碼喫」餐飲支付節。

張峯源說，民眾只要以行動支付消費即享有最高37％優惠回饋，本次優惠活動全市總計約3000間店家參與，除了提振餐飲業商機外，也能提高行動支付普及率，逐步朝中央2025年行動支付普及率達90％目標邁進。

「台中加碼喫」餐飲行動支付優惠回饋方案6月1日正式開跑，結合全盈＋PAY、全支付、台灣Pay、悠遊付、icash Pay等5大電子支付業者，祭出回饋方案。（經發局提供／張亦惠台中傳真）

經發局補充，自6月1日至7月25五大行動支付業者分別推出專屬優惠回饋給消費大眾，包括「全盈＋PAY」筆筆享最高20％回饋，每筆最高回饋100元儲值金，綁定玉山銀行數位E卡-寵生活版，加碼回饋5％刷卡金，最高可獲25％回饋；「全支付」每筆25％回饋，最高回饋50點，每帳號最高可享500點回饋，首筆交易再加碼送50點；「悠遊付」筆筆20％回饋，每筆最高回饋100元，每帳號回饋金額最高500元，指定餐廳再加碼10％回饋；「icash Pay」每筆回饋20％OPEN POINT，單一帳號最高回饋200點，指定餐飲通路再加碼7％回饋，連結指定信用卡與帳戶還可再享10％回饋；「台灣Pay」筆筆20％現金回饋，最高回饋100點，每帳號最高回饋300元。

「台中加碼喫」餐飲行動支付優惠回饋方案6月1日正式開跑，結合全盈＋PAY、全支付、台灣Pay、悠遊付、icash Pay等5大電子支付業者，祭出回饋方案。（經發局提供／張亦惠台中傳真）

經發局提醒，各支付優惠回饋額度於活動期間內送完為止，相關優惠方案內容及適用店家詳洽各支付APP公告，民眾或商家有行動支付相關諮詢需求可電洽執行單位04-22288338或02-27002277。