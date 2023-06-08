萬能科大餐飲管理系2年級學生江佩萱，不被身體肢障打敗奮發向上，獲得今年總統教育獎「奮發向上獎」表揚。（呂筱蟬攝）

萬能科技大學餐飲管理系2年級學生江佩萱，出生時右手手指沾黏連在一起，歷經多次手術與復健，她對烘焙感興趣，透過苦練勇奪全國身心障礙者技能競賽蛋糕裝飾類金牌，因練習期間獲得學校經費贊助，時常將麵包、甜點成品分送給弱勢家庭傳遞愛心，獲選今年總統教育獎「奮發向上獎」表揚。

江佩萱說，她從小喜愛裁縫與烘焙，高中時受到老師鼓勵，曾參加身障賽基礎女裝組獲得佳作，感受到參加比賽可以持續提升自我，還能累積經驗精進專業技術，大一時得到身障賽蛋糕裝飾組金牌後，立刻轉投入麵包製作的練習，積極參加全國技能競賽，與一般正常人同場競技，今年她獲得北區分賽麵包製作組第5名，晉級進入7月的全國賽。

她表示，抱持著勇於嘗試的精神參加每一次比賽，就算失敗沒得名也沒關係，身體的障礙讓她揉麵團時力道不均勻，需要多練習或是拿捏角度，而蛋糕裝飾最複雜也最費手力的部分是染色翻糖，須依靠平時鍛鍊手部肌肉，以擠巧克力與糖霜當練習，讓雙手施力有相當平衡的穩定度。每天至少都7、8小時以上，她期望每一次都將最美麗、最好吃的面標及甜點呈現在他人面前，未來也希望自己能夠到業界實習，等到技術更成熟之後，可以擁有自己的店面。

校方表示，江佩萱在練習之餘也不忘發揮愛心，將練習做的麵包贈送給鄰近學校的中壢區永福里、光明里、興南里及興福里貧困家庭。校長莊暢指出，萬能餐飲系秉持多元學習發展，每天免費的課後證照輔導，提供學生乙丙級證照技能訓練，另開辦「千里馬打工方案」許多知名企業提供學生實習機會，每小時高達190元時薪，每學期也依打工天數贊助學生5000到1萬5000元不等的助學金。