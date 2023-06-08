苗栗縣內營造生態保育最成功的竹南鎮塭內社區，為進一步深化生態保育教育功能，經向網路扶輪社及民間團體爭取支持，利用廢棄的海巡署塭內安檢所，改造成紫斑蝶生態館，將竹南三森內最重要的保育類斯氏紫斑蝶列為生態館的主角，讓更多人了解塭內濕地的生態故事，苗栗縣長鍾東錦鼓勵社區發展協會繼續規畫強化展館功能，縣府將全力支持。

竹南鎮塭內社區的塭內碼頭，現仍有膠筏停泊。（謝明俊攝）

竹南鎮塭內社區位處竹南鎮最南側的中港溪畔，過去，因中港碼頭航運興盛，一度成為熱鬧聚落，社區並有小型的塭內碼頭，成為中港地區重要的貨運轉運及漁產要地，隨著中港溪航運沒落，塭內社區榮景也隨立沒落，但社區居民轉向以生態保育為社區發展重點，經過全社區人員的努力下，成為苗栗縣最重要的生態保育示範社區。

竹南鎮塭內社區以生態保育聞名，全賴社區導覽解說員全力宣導生態保育。（謝明俊攝）

竹南鎮塭內社區以生態保育聞名，社區爭取將廢棄塭內安檢所改造成紫斑蝶生態館，8日上午舉行啟用。（謝明俊攝）

塭內社區在社區發展協會理事長廖雪美帶領下，除了獲選苗栗縣低碳社區優良單位，並於2016年獲得第4屆國家環境教育獎全國社區組特優殊榮，並自2017年至2019年，連續3年獲得環保署環保小學堂計畫肯定，前來觀摩學習生態導覽的學校、機關團體、社區絡繹不絕。

竹南鎮塭內社區以生態保育聞名，社區發展協會理事長廖雪美全力投入生態保育。（謝明俊攝）

竹南鎮塭內社區以生態保育聞名，獲得網路扶輪社社長呂雅芳等捐資將廢棄塭內安檢所改造成紫斑蝶生態館。。（謝明俊攝）

塭內碼頭目前仍停泊有多艘膠筏，過去有海巡署塭內安檢所負責漁港安全管制，多年前安檢所裁撤後廢置多年，由於安檢所就位在中港官義渡公園範圍內，塭內社區規畫將安檢所活化再利用，經向網路扶輪社、國際扶輪社3501地區等爭取外援，獲得181萬元資助，並透過縣府、立委陳超明及竹南鎮公所等協助爭取海巡署及國產署同意撥用下，將塭內安檢所改造成紫斑蝶生態館，並在8日上午舉行啟用儀式，為塭內社區再添一座生態教育場館。