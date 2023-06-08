苗栗縣內營造生態保育最成功的竹南鎮塭內社區，為進一步深化生態保育教育功能，經向網路扶輪社及民間團體爭取支持，利用廢棄的海巡署塭內安檢所，改造成紫斑蝶生態館，將竹南三森內最重要的保育類斯氏紫斑蝶列為生態館的主角，讓更多人了解塭內濕地的生態故事，苗栗縣長鍾東錦鼓勵社區發展協會繼續規畫強化展館功能，縣府將全力支持。
竹南鎮塭內社區位處竹南鎮最南側的中港溪畔，過去，因中港碼頭航運興盛，一度成為熱鬧聚落，社區並有小型的塭內碼頭，成為中港地區重要的貨運轉運及漁產要地，隨著中港溪航運沒落，塭內社區榮景也隨立沒落，但社區居民轉向以生態保育為社區發展重點，經過全社區人員的努力下，成為苗栗縣最重要的生態保育示範社區。
塭內社區在社區發展協會理事長廖雪美帶領下，除了獲選苗栗縣低碳社區優良單位，並於2016年獲得第4屆國家環境教育獎全國社區組特優殊榮，並自2017年至2019年，連續3年獲得環保署環保小學堂計畫肯定，前來觀摩學習生態導覽的學校、機關團體、社區絡繹不絕。
塭內碼頭目前仍停泊有多艘膠筏，過去有海巡署塭內安檢所負責漁港安全管制，多年前安檢所裁撤後廢置多年，由於安檢所就位在中港官義渡公園範圍內，塭內社區規畫將安檢所活化再利用，經向網路扶輪社、國際扶輪社3501地區等爭取外援，獲得181萬元資助，並透過縣府、立委陳超明及竹南鎮公所等協助爭取海巡署及國產署同意撥用下，將塭內安檢所改造成紫斑蝶生態館，並在8日上午舉行啟用儀式，為塭內社區再添一座生態教育場館。
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