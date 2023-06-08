酷夏將至，飲料之爭打得如火如荼，餐飲品牌玩創意，讓美食變飲料或飲料入菜譜打造噱頭，吸引消費者目光。手搖飲品牌「迪茶」，擅長將傳統美食賦予新滋味，今夏以傳統美食草仔粿、紅龜粿以及近年來流行的奶酥，通通變成喝的美味；金色三麥集團旗下餐酒品牌「petit doux微兜」則聯手台灣茶葉品牌「小茶栽堂」，嚴選茶茶香馥郁的「黑烏龍茶」入菜，精心設計出「黑烏龍茶三重奏」三款限定餐點。

迪茶「艾迪粿桂花蜜奶」桂花清甜以及艾草苦甘的雙重尾韻滿溢，75元。（迪茶提供）

迪茶「紅迪粿百年芋奶」發想源起自台灣傳統點心紅龜粿，象徵好運富貴，迪茶取其寓意變化成紅迪粿，如同將好運長壽放入飲品中。迪茶紅迪粿採用紅麴粉、在來米粉和高雄8號萬丹紅豆所熬製的蜜紅豆製成，特別採用整顆蜜紅豆下去攪拌成粿料，取代傳統紅龜粿泥狀內餡，最後再搭在地芋頭牛奶，每一口都吃得到飽滿的紅豆與芋頭顆粒。

「艾迪粿桂花蜜奶」研發源起自台灣米食點心草仔粿，艾迪粿採用純天然艾草粉、在來米粉、桂花製成，並創新作法100％用擁有牛奶般香氣的臺茶12號又名金萱烏龍的茶湯製料，全程不加一滴水，艾迪粿結合桂花蜜奶茶，入口能品嚐到艾迪粿的Q彈嚼勁，桂花清甜以及艾草苦甘的雙重尾韻滿溢。

「迪迪喳喳」，結合了台灣傳統美食口感和南洋冰品風味的新創意，將東南亞極具代表性冰甜品摩摩喳喳新創成台灣味的飲品。以芋頭牛奶為底，加入迪茶紅迪粿、艾迪粿、仙草凍以及斑蘭葉風味晶球等獨家招牌配料，繽紛色彩層層堆疊，讓人味蕾大開。

微兜今夏攜手在地茶葉品牌「小茶栽堂」，以台灣出產的精品茶葉入菜，選用小茶栽堂榮獲ITI國際風味絕佳獎章 3 星以及法國 AVPA 世界茶葉大賽等多項國際賽事肯定的在地好茶「黑烏龍茶」，創造出黑烏龍茶三重奏—「慢萃烏龍嫩煎豬排」、「小茶栽堂黑烏龍瓦帕鬆餅」以及「小茶栽堂冰桃烏龍」。

微兜與小茶栽堂跨界研發三款黑烏龍茶入菜的限定料理，讓消費者沉浸在療癒茶香中。結合黑烏龍茶與柔嫩多汁霜降豬排所創作的「慢萃烏龍嫩煎豬排」，主廚在豬排上淋上低溫慢速浸漬的烏龍茶油，入口後留下悠遠的烘焙茶韻，加入新鮮蘋果片與小番茄打造釋放酸爽果香的豬排溫沙拉，是最適合夏天的清新爽口滋味。

「小茶栽堂黑烏龍瓦帕鬆餅」以日式茶點氛圍為靈感，搭配獨門研發的黑烏龍茶奶霜提升濃郁茶香層次，瓦帕的起司熱餡與膨軟外皮一口咬下奶香四溢，佐以點綴黃金柚子醬的香草冰淇淋、日式三色糰子增添口感變化；「小茶栽堂冰桃烏龍」巧妙融合黑烏龍茶與水蜜桃、覆盆莓，飽滿果香襯出悠遠的焙火茶韻，酸甜滋味和諧柔潤，細膩詮釋台灣茶之美，即起正式販售。