韓國京畿道城南市的地鐵藪內站電扶梯今（8）日上午發生意外，本來把民眾載向上層的電扶梯突然逆行，令電梯上的民眾骨牌式倒下，場面混亂更造成14人受傷。

韓聯社報導指出，事發於京畿道城南市藪內站2號出口的電扶梯突然逆行，據京畿道消防防災本部統計，共14人受傷，其中3人傷勢較重要送醫，另11人輕傷，接受治療後返家。

監視器畫面顯示，當地民眾排隊搭乘電扶梯，電扶梯本來把民眾載向上層，但突然逆行。部分剛踏上電扶梯的民眾感覺有異，隨即欲轉身離開電扶梯，但站在上方的民眾開始骨牌式倒下，部分人滾到地面，電扶梯在逆行約10秒後停下。

電扶梯逆行事故令當地民眾相當驚恐，有現場人士稱，現場就像在拍災難片。據《韓民族日報》報導，韓國地鐵每個月會安排人員檢查電扶梯，上個月的檢查未發現異常；警方初步判斷，事故為機械故障引起。

京畿道知事（相當於省長）金東淵表示，消防與其他部門正調查事故原因，將密切關注此事，以免再發生類似事件。