震驚社會中市知名魯肉飯攤命案，來自桃園一群惡煞2021年6月間清晨到中市第二市場吃魯肉飯，席間因誤會持刀殺害黃姓男子後逃亡，警方開槍逮捕共犯5人。台中地院一審宣判，5人全依妨礙秩序罪嫌判刑2年。另外殺人的林姓主嫌及溫姓男子仍在逃，目前發布通緝。

根據調查，游男、謝男、林姓等1行7人在2021年6月23日凌晨1時許從桃園等地到中市夜店飲酒狂歡，清晨6時21分許到中市第二市場知名的滷肉飯攤吃飯，中市黃男與友人也到場用餐，謝男誤認黃是認識的友人，向他打招呼，黃男詢問：「我們認識嗎？」，雙方雖未爆發衝突，但留下芥蒂。

隨後，黃男打電話給朋友來吃早餐，對方林男誤以為他因先前的不愉快，在「烙人」來助陣，一行7人即動手痛打黃男及在場友人等3人，現場塑膠椅、工業電扇等物品齊飛混戰，林男持折疊刀刺殺黃，導致黃傷重送醫不治。

台中警方先後逮捕游男等5人，逮捕過程中還曾開槍，目前仍有主嫌林男及溫男2人潛逃中。