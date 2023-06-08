台北南門市場齊聚各家粽子名攤，是台北人端午必逛好去處，民眾只要在6月8日到25日活動期間，於南門市場內使用「台灣Pay」消費可獲得2％回饋。（張芷瑜攝）

迎接端午節，台北南門市場齊聚各家粽子名攤，是台北人必逛好去處，南門中繼市場8日舉辦百粽宴，在搬回原址前再相聚，台北市長蔣萬安也到現場試吃粽子，他表示，要買粽子都會來南門市場，他偏好北部粽，很喜歡爆炒後粒粒分明的口感，也盼市場改建後9月能順利開幕，讓大家來品嚐美食。

南門市場百粽宴邀請經常光顧南門市場的老顧客代表同時也是知名料理人郭玉芳，推薦南門限定粽子健康吃法，還介紹南門市場的各家名攤，並與蔣萬安大啖市場名攤的美味粽子，感受端午熱鬧氛圍。

蔣萬安表示，很多台北市民包括他自己都跟南門市場有濃厚感情，再過兩周就是端午節，要選粽子就一定要來南門市場，這裡各種口味應有盡有，他個人很愛北部粽，喜歡爆炒過且粒粒分明的口感，內有蛋黃、五花肉，再淋上甜辣醬，就是很棒的滋味。

蔣萬安也說，大家關心的市場興建工程，已於5月29日順利拿到使用執照，目前在進行細部工程，預計9月開幕，屆時能讓喜愛南門市場老味道的市民，可以來品嚐美食，感受南門市場文化。

南門市場自治會會長王銓國表示，南門市場2019年從中正區搬到大安區，感謝區長及里長諸多照顧，這是最後一次在大安區舉辦百粽宴，明年就會回到中正區，今年雖然原物料有漲，但粽子都盡量維持原價，或僅漲5、10元，滿足消費者需求，歡迎大家來購買。

市場處表示，今年南門市場百粽宴以「百粽齊聚，共創南門願景」為主題，市場內粽子名攤也積極響應，包括市場老字號億長御坊，今年新推出只有南門市場才買得到的黃金火腿鹼粽，甜鹹口感很特別，老字號南園食品店推出湖州豆沙粽，立家湖州粽則主打蛋黃鮮肉粽，合興糕糰店則有麻油雞腿粽。

市場處補充，今年南門市場百粽宴與彰化銀行合作，民眾只要在6月8日到25日活動期間，於南門市場內使用「台灣Pay」消費可獲得2％回饋，並累積消費滿500元，6月27日還可在南門市場營業時間內至4號門服務台兌換限量保鮮碗。