近期性騷擾案件燒不停，台中市長盧秀燕自曝曾被人摸臀的不愉快經驗，這也讓高市議長康裕成回憶起年輕時在台北被單車男襲胸事件，當下他立刻出腳飛踢，讓對方連人帶車摔得四腳朝天，至今康裕成回想起此事件，仍然覺得自己反擊得很好。

康裕成回憶當時情況，她讀北一女時，某個周日同學們約好要去郊遊，當天她穿著橘白條紋上衣、橘子色的短褲，走在台北車站前的忠孝西路上準備去集合，有位騎著腳踏車的男性從她身邊騎過去，突然單車男伸手對她襲胸得逞，還回頭對她笑。

隨後康裕成立刻用腳去踹他的腳踏車，結果單車男當場連人帶車摔得四腳朝天，然後還怒瞪單車男一眼，相當滿意自己當時的反應。康裕成表示，他已經很多年都沒想到這件事了，但看到盧秀燕說有被摸屁股的經驗時，才想起自己的飛天踢經驗，順便一提，她曾是北一女田徑校隊，當年還拿下全校100公尺冠軍，是全校跑最快的選手。

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