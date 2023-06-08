此次聯貸案主辦暨管理銀行為日商瑞穗銀行與台灣銀行，並由第一銀行、華南銀行、兆豐銀行、彰化銀行、上海銀行、菲商首都銀行、台中銀行、遠東銀行共同參與。原擬籌募75億元，惟眾多銀行踴躍參貸，超額認購142%達107億元。

近年，金融機構對ESG高度重視，將永續指標納入企業聯貸連結條件，裕融整體營運績效展現高成長動能，營收獲利連年創新高，今年度連續二年獲得公司治理評鑑前5%，在積極布局融資與綠能事業的同時，裕融企業也持續推動永續金融FaaS(Financing as a Service)，並透過轉投資旗下新鑫公司支持國家能源轉型政策，打造綠能移動生態圈，展現裕融帶動金融水平事業體實踐永續經營發展的具體成果。

裕融透過企業金融、消費金融與移動服務三大事業範疇持續擴大投資布局，並整合裕隆(2201)集團長期發展策略，建構完整的汽車相關服務事業，並積極透過綠能產業開拓服務價值鏈的下一個成長引擎。

企業金融事業轉投資之新鑫公司，除商用車業務持續穩居市場龍頭，近年於綠能轉型開拓有成，除累積自有太陽能光電案場合約總建置容量超過100MW(百萬瓦)，發電廠總數逾350座外，亦透過申設「新鑫電力」進軍售電市場，並計畫於年底前啟動首座dReg儲能案場。消費金融事業方面，轉投資的裕富數位資融公司，在機車分期業務市占率持續維持領先。

汽車水平事業則透過對格上租車增持100%股權結構，著手移動及用車服務的業務整合，並加速布局移動水平價值鏈的策略連結深化，強化移動服務市場數位化及共享化推進，進一步擴展裕隆集團MaaS(Mobility as a Serive)移動服務生態圈版圖。展望未來，裕融企業透過本業穩健經營，持續強化對ESG的重視及轉投資事業的長期布局，後續展望發展可期。