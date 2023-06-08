地球公民基金會前員工曾女士昨日於臉書揭露10年前曾遭現任執行長蔡中岳性騷擾，且還涉嫌遭包庇事，地球公民基金會公告指出，已於昨日針對該事件啟動內部處理機制，希望事實可以儘速被澄清，讓當事人及關心此事的支持者與大眾得到充分解釋。調查期間，為避免執行長蔡中岳因職務之便影響調查，決議暫停其行政管理職務，由兩位副執行長暫代之。

地球公民基金會表示，已召開臨時董監事會，決議依「性騷擾防治措施及申訴處理要點」，召集性騷擾申訴處理委員會，由符合性別比例的員工、性平、法律專業人士參與，主動就本案展開調查。相關調查工作則擬由外部專家委員進行獨立調查，審慎釐清本案。後續將依申訴會的調查結果，循相應的法律規定及性騷擾防治制度做出處置，絕不寬貸。

地球公民基金會表示，地公從2007年成立至今已邁入第16年，曾女士是在2012年1月到職，2013年5月離職。由於這起性騷指控發生在10年前，深切反省到，未能及早建立會內的性騷擾防治與申訴制度，確保同仁在安全、受尊重與友善的環境工作，是組織發展中的重大缺失。

地球公民作為一個關注環境正義與平等的組織，應以更嚴格的標準看待組織內性騷擾的情事，深知性騷擾對受害者帶來的身心與人際創傷，以及調查、舉證的艱難。因此，完善、安全且有效的申訴管道與制度，是一個組織保護潛在性騷擾受害者最基本的防線。後續也將持續諮詢外部專家的意見，全面檢視目前的性騷擾防治措施與處理機制，確保職場環境對所有人都足夠友善、多元與包容。

同時，為了確保任何潛在受害者的權利不被侵害，也設置受到保護的申訴信箱（[email protected]），接獲具名申訴或匿名檢舉，就會直接交由性騷擾申訴處理委員會處理，並啟動相關法定處理程序。

至於曾女士提到10年前的職場霸凌、不當解雇等情事，處理所有工作人員的勞務關係，均依法定程序辦理。但針對相關指控，將再針對當初所做出的處置文件及過程，重新進行審視與檢討，以確保曾女士應有的勞動權益未受損害。

★《中時新聞網》關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。