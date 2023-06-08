黃迪揚（右起）、林鶴軒與百白在鏡電視節目《誰來演戲之圓桌對談》中分享演出黑色喜劇的心得，左為主持人王琄。（鏡電視提供）

女星百白以黑色喜劇《詭扯》拿下台北電影獎最佳女配角，她日前在鏡電視節目《誰來演戲之圓桌對談》中分享，當時為突顯《詭扯》中的反派女角「美女」，想了很多詮釋方式，最後竟是在逛菜市場時靈光乍現，她說：「電影要開拍的前一天我去菜市場買菜，菜販結帳時說的台灣國語讓我在那個瞬間突然有了靈感，好像有聽沒有懂的話，充滿著喜感。」結果百白演的太好了，不少看過電影的觀眾看到她本人時，還非常驚訝「你中文說的很好耶」，讓百白啼笑皆非。

一同上節目的還有最強綠葉的實力派演員林鶴軒與黃迪揚，黃迪揚在電影《江湖無難事》中一本正經的搞笑功力，非常有記憶點。黃迪揚說：「我演的是一個黑道小弟，還不是大哥喔，然後這個角色竟然還懷抱導演夢想拍電影！我就問一個黑道小弟憑什麼文青？憑什麼有抱負理想？所以我就跟我自己說，要盡可能展現出這種反差的趣味性。」

「大鶴」林鶴軒因電影《切小金家的旅館》拿下台北電影獎最佳男配角，他笑稱自己根本是「本色演出」。「我們當時每場戲都排練3、4次，熟練到很成功拉近與角色的距離，後來我發現那個角色很倒楣、白目的樣子，某些部分跟我很像」。該集將於定周六（10日）下午4點於MOD 508台及YouTube鏡新聞頻道播出。