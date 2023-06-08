竹南國小校友晟德集團總裁林榮錦接受學弟妹手繪感謝卡，當場加捐3百萬元給母校增購運動設施。（謝明俊攝）

竹南國小校友晟德集團總裁林榮錦捐贈8百萬元給母親增購運動設施。（謝明俊攝）

苗栗縣長鍾東錦要將竹南鎮打造成羽球重鎮。（謝明俊攝）

竹南國小校友晟德集團總裁林榮錦捐贈8百萬元給母親增購運動設施，8日上午舉行捐贈儀式。（謝明俊攝）

竹南國小校友晟德集團總裁林榮錦捐贈8百萬元給母親增購運動設施，8日上午舉行捐贈儀式。（謝明俊攝）

竹南國小校友晟德集團總裁林榮錦接受學弟妹手繪感謝卡，當場加捐3百萬元給母校增購運動設施。（謝明俊攝）

竹南鎮竹南國小獲中央及苗栗縣政府補助1億4千多萬改建老舊活動中心，但內部運動設施經費不足，竹南國小校友晟德集團總裁林榮錦及陳澄波基金會董事長陳榮秋獲悉後，立即捐款協助竹南國小增添運動設備，8日上午舉行捐贈儀式，林榮錦並當場加碼3百萬元，以總額8百萬元協助設置羽球館，苗栗縣長鍾東錦期望將竹南打造成苗栗縣的羽球重鎮，未來能培養出羽球天王天后。

竹南國小活動中心，原是近四十年的老舊建物，縣府團隊協助學校辦理拆除重建工程，並由立委陳超明協助爭取獲教育部核定納入老舊校舍整建計畫，以1億4810萬餘元經費重新改建。

新的活動中心為地下1層、地上4層的建築，包含地下室防空兼停車空間、1樓活動中心及專科教室、2樓專科教室、三樓展演舞台、教師辦公室及體育器材室等多元空間，適合舉辦各類校園活動，解決全校59班1620位學生的教學活動和體育訓練空間不足的現況。

4樓部分則規畫建置有6座球場的羽球館，教育處並規畫將竹南國小、竹南國中及大同國中列為羽球重點發展學校，以實現一貫教育功能，讓苗栗縣優良羽球選手，可以留在縣內訓練至高中畢業為止，發展苗栗縣羽球風氣。

為此，縣府補助800萬元建置活動中心冷氣系統，但羽球館相關設施面臨預算不足，晟德集團總裁林榮錦為竹南國小傑出校友，為感念母校培育教誨之恩，慷慨捐資5百萬元，用來充實各類運動設備，其中最重要的就是羽球館建置。另外，陳澄波文教基金會董事長陳榮秋也捐助款項給竹南國小增添活動中心各類設備。

8日上午舉行捐贈儀式，苗栗縣長鍾東錦、立委陳超明、竹南鎮長方進興、鎮代會主席何秀綿、縣議員陳碧華、張佳玲等人到場觀禮，竹南國小4名學童特別手繪感謝卡給林榮錦，林榮錦感動之餘，當場再加捐3百萬元，贏得在場全體人員熱烈喝采。

鍾東錦表示，縣府計畫爭取預算在竹南鎮山佳國小預定興建羽球館，未來要打造竹南鎮成為苗栗縣的羽球重鎮，並以三級學校一貫教育，讓優秀選手留在苗栗縣就學練球，讓苗栗縣未來能培養出國際級球王球后。