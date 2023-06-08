新光保全（9925）8日召開112年度股東會，會中通過去年財報及配發現金股利2元。這是吳東進之子吳昕東擔任新保董事長之後首次主持；呼應政府永續城市的願景，吳昕東表示，運用5G與AIoT科技，結合事業群與跨業界的策略夥伴合作拓展綠色業務，朝「綠色保全」邁進。

新保111年度合併營收為76.52億元，創歷史新高，年增1.13％；稅後淨利9.65億元，年成長0.21％。

永續發展、淨零碳排已成為全球一致性的共識，吳昕東指出，新保也倡議綠色商業模式，積極呼應政府永續城市的願景，協同產官學界打造淨零碳排的生態圈，運用5G與AIoT科技，結合事業群與跨業界的策略夥伴合作拓展業務，例如已與台達共同投資天茶智能科技推「iBMS智慧建築管理平台」，以提升綠色競爭力。

展望今年，吳昕東表示，新保將致力發展企業永續的當責文化，訂定為永續發展新紀元啟航年，目標為「HOPE」。H（human capital）人才培育、適才適所、職涯發展；O（optimization）流程改造、數位轉型、協作綜效；P（product portfolio）智慧生活、智慧照護與智慧城市；E（ESG）永續發展、卓越治理、社會公益。

除此之外，在環境保護方面，接力ISO-14064溫室氣體的盤查與驗證，期望建構碳盤查、減碳能力，在綠色供應鏈中提升低碳產品，降低氣候變遷的衝擊，將地球永續視為己任。