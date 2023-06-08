連體嬰忠仁、忠義，民國68年進行分割手術，這也創下全世界首例分割成功連體嬰，當時引起外界關注。而今年9月是忠仁和忠義分割手術43周年，哥哥忠仁4年前離開人世後，忠義將悲傷化為正能量，讓愛繼續蔓延。現年47歲的忠義身體先天上的缺陷，隨著年紀增長，他接受《中時新聞網》訪問親曝「身體巨變」。

連體嬰忠義接受《中時新聞網》訪問吐露心聲。

忠義表示，「小時候因身體分割關係，腸子和一般人構造是不同的，我有一個造口，每天都需做排便治療。」另外，忠義舉例說，「你能想像嗎？一般人肚子有時是肥嘟嘟，可是我的肚子腫到像氣球一樣大。」肚子會有什麼病況？忠義形容，「一般在煮飯時，油燙到皮膚的那種燙，那還不是最燙，然後會想要把那種刺痛感給挖掉。」

連體嬰忠仁（圖左）和忠義過去兄弟倆感情相當好。（忠義提供）

採訪當天到一半，忠義突然出現痙攣狀況，表情相當痛苦，錄影急喊卡。忠義無奈地說，「前陣子身體嚴重不舒服到無法上班、得在家休息，後來還入院觀察，但病況不是很穩定，畢竟也有點年紀了,只能與病和平相處，想到妻小還得努力照顧好自己。」

不畏身體殘缺！連體嬰忠義反越挫越勇。（游定剛拍攝）

7歲的龍鳳胎活潑、好動，也是做父母最甜蜜的負擔，不過近年他健康逐漸出狀況，親子互動有所改變。忠義說，「孩子小時候很活潑，我自己出門可拉住2個孩子，但現在體力大不如前了，有時一個往左跑、一個往又跑，我只有一隻腳，怎麼兩邊走，抓也抓不住。」不過，忠義努力做好父親角色外，也時常要兒女們了解爸爸的狀況。

兒女們貼心之舉？忠義分享，「有時在家身體突然不舒服，弟弟就會跑來問『爸爸你還好嗎？』而姐姐就會說，『爸爸這拿去』，就會拿水給我喝，我就覺得好體貼，因為這是平常在外面不會有的舉動」。