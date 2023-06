可口可樂去年全球同步推出創意平台「Coca-Cola Creations」,今年再下一城,宣布與全球擁有眾多玩家的《League of Legends英雄聯盟》合作推出英雄登場期間限定新品,其創意靈感來自於每位玩家,強調玩家的每一次勝利,無論大小都值得被慶祝。

「可口可樂」英雄登場期間限定新品在包裝設計上融合了代表雙品牌的高度識別,採用黑色與金色為主要配色,打造出引人注目的搶眼設計,搭配此次聯名新品的專屬徽章,徽章周圍散發出藍色的「海克斯科技」光芒,其設計靈感就來自《League of Legends英雄聯盟》遊戲中的「Nexus Crystals 主堡水晶」。而「可口可樂」英雄登場期間限定「+XP」口味,不僅無糖、無熱量,更擁有令人振奮的暢快滋味,為每位玩家的旅程帶來超越想像的獨特飲用體驗。「可口可樂」英雄登場即日起正式在台上市,於全台便利商店、超市、量販店及線上購物平台販售,新品上市期間更享有嚐鮮價優惠,優惠訊息以通路資訊為主。

為慶祝「可口可樂」英雄登場在台上市,「可口可樂」同時帶來了一系列活動,即日起至6月30日止於Q-Time複合式網路咖啡廳(西門店)推出「英雄登場專屬組合餐」,期間限定套餐包含蔥燒牛肉麵、現烤吐司及「可口可樂」英雄登場330毫升乙罐,現場更設有「可口可樂」英雄登場專區,陪伴每個玩家的勝利時刻。

除此之外,即日起至7月18日,全球的《League of Legends英雄聯盟》玩家還可以透過在遊戲中解鎖任務獲得三款《League of Legends英雄聯盟》限量版表情,玩家須在單場比賽中獲得12次助攻、單場比賽中賺取12000 金幣及在20分鐘內贏得一場比賽,通過解鎖不同遊戲任務,便可以獲得相對應《League of Legends英雄聯盟》與「可口可樂」聯名限量專屬表情。