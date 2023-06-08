蔡英文力拚能源轉型，各界仍質疑台灣未來恐出現能源缺口，美國商會7日公布台灣白皮書，認為台灣能源轉型進度遠遠落後，恐影響產業運作及國家安全；對此，行政院發言人林子倫8日強調，台灣再生能源比例進入穩健成長，整體能源供應充足，政府將持續增加供應企業所需的綠能發電。

經濟部次長林全能在行政院會後記者會指出，感謝美國商會提醒與建言，當前台灣能源轉型持續努力進行中，過程中會有些許落後，現在已進入穩健成長期。減煤部分，去年燃煤發電佔比42.1％，前年是44.3％；低碳燃氣發電前年比例是37.2％，去年為38.8％；屬再生能源的無碳電力去年已經達8％，比起前年成長將近2％。

談及如何加速轉型，林全能說，須從幾個面向努力，包括後續要加速發展像是地熱專章規定，讓地熱擴大發電能在行政程序處理、探勘部分能加速進行；另外像是建築物太陽光電設施，也正在制定行政簡化規定，盼透過法規檢視、盤點跨大，加速發展進入穩健成長期的再生能源，未來將持續聆聽各界意見，加速能源轉型工作。

林子倫補充，近年世界各國加碼投資台灣，政府除確保台海和平、印太地區穩定，使大家安心投資；在能源供應上，因應世界淨零碳排以及永續能源目標，蔡英文總統2016年上任後，有指示各單位盡加速能源轉型、發展綠能，目前再生能源發展比例進入穩健成長期，包含離岸風電、太陽能水力發電，佔日常能源供應比例日益增加。

「再次強調，台灣的能源供應是充足的。」林子倫指出，政府持續增加供應企業所需的綠能發電，包括接下來的地熱發展、加速電網升級、強化電網韌性，確保供電更加穩定，「台灣好、世界才會好」，歡迎世界各國以及企業加碼投資台灣，政府會持續精進各項措施。

此外，經濟部長王美花昨受訪表示，因應戰爭天災等緊急狀況，政府盤點電力韌性後，除增加綠能供應以提升能源自給率，核能可能成為討論的一環。

林全能表示，非核家園目標沒變，政府一直在思考，在很多極端環境下，該如何強化台灣韌性，核電作為緊急狀況下，「是窮盡一切力量強化台灣韌性的一種可能選項」，必須經過嚴謹的法規面、安全面及社會共識面等種種檢視，以及考慮社會共識，才可能使項目變得可行。