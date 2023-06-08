【愛傳媒莫瀞如專欄】近日看到許多媒體報導「男控性騷強吻限期王丹道歉」的文章，李男為性騷受害者站出來開記者會卻被打馬，其實不需要。記者會本來就是個公開的場合，如果是受害者自願站出來就不需要打馬。

新聞媒體有些迷思，認為只要是受害者都「規定」要打馬。其實不然：NCC沒有任何打馬賽克的規定，都是靠媒體的自律；但「自律」不等於打馬賽克。

自律是媒體記者要在採訪前向受害者詢問意願後才可以進行採訪。採訪同時應詢問願不願意公開肖像，這是決定要不要展現受害者的關鍵；若「願意公開」，請他簽肖像授權書就不需要打馬；若不願意，就根本不要拍他，錄下他的聲音，用後製處理變音，畫面用人影圖示意就好。

例外的情況是受害者自願被媒體採訪。像中華報導的這則新聞的情況就是例外。受害者李男主動召開記者會，這是他自願站出來被媒體採訪；這種情況下完全不需要馬賽克。

馬賽克根本沒美感也沒用！即使馬了他，認識他的人還是可以把他認出來。更何況受害者是無辜的，打了馬賽克反而讓他看起來像是做壞事的人。

作者莫瀞如為傳播美學顧問、大學兼任專技助理教授

●專欄文章，不代表i-Media愛傳媒立場。