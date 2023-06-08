黑潮經由照片辨識方法（Photo-ID）分析50隻花紋海豚體表傷疤。（黑潮海洋文教基金會提供／林良齊台北傳真）

黑潮海洋文教基金會發布全台灣第一本「鯨豚傷疤圖鑑」，呼籲大家共同關注鯨豚遭遇的威脅！黑潮經由照片辨識方法（Photo-ID）分析50隻花紋海豚體表傷疤，並進一步調查出人為活動造成的傷疤類型，結果發現花蓮海域的花紋海豚中，有38％身上有出現疑似人為活動所留下的傷疤。

花紋海豚在東部海域目擊機率高，而花紋海豚出生時灰黑的體色，隨著成長中玩耍、打鬥、獵食等過程受了傷在癒合後就會變成淺色的傷疤，因此透過清楚的照片即可辨識出個體（Photo-ID）。

黑潮執行長林東良表示，藉由傷疤分析，能更瞭解鯨豚可能遭受到的環境威脅為何，與受威脅的個體比例有多少，也能更深入思考，未來劃設鯨類保護區後要如何制訂合適的經營管理規範。

黑潮彙整數篇國外研究發表後，大多將鯨豚體表傷疤分為自然與人為兩大類，自然的傷疤像是跟同伴玩耍和打鬥、追捕獵物、遭遇鯊魚攻擊等，而人為造成的傷疤則多以漁業活動、船舶活動和海洋廢棄物影響所致。

黑潮鯨豚保育研究員胡潔曦表示，在分析的花紋海豚中，有38％身上有出現疑似人為活動所留下的傷疤，而這些傷疤主要出現在鯨豚身體中後段的背側，包含背鰭。並以背鰭前端切口（Fc）、與身體上的線狀勒痕（Gn）為最大宗，而根據黑潮整理的文獻描述，這兩種傷疤成因與漁業網線纏繞或是船舶螺旋槳可能有密切關聯。

黑潮分析的花紋海豚中就有36％身上有出現疑似刺網留下的傷疤。受訪漁民更提到過去曾有目擊刺網誤捕飛旋海豚、偽虎鯨、弗氏海豚與小抹香鯨屬的鯨豚，而多數遭誤捕的鯨豚最後都因無法至水面上換氣而死亡；花紋海豚中有4％的個體被指認身上有疑似受到「延繩釣」割、鉤傷的傷疤。

黑潮盼藉由傷疤圖鑑的發布，希望讓更多人、政府單位一起瞭解與關注特定漁業活動、船舶觀光活動對鯨豚生態造成的威脅，但林東良強調，瞭解人為威脅原因後，禁止相關漁法、活動絕對不是唯一解方。國外亦有相關研究正在努力嘗試透過閃光燈、蜂鳴器等設備避免漁法誤傷鯨豚，或是在鯨豚熱區限制船舶航行速度等方式來避免、減緩對鯨豚的威脅。永續的管理應以人與環境共好為前提，找到能夠和平共處的方法。