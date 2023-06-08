遠雄集團自1990年起展開遠雄海洋公園興建規畫，耗時7年於1997年動工興建、2002年12月14年開幕營運，20年來已為花蓮創造逾200億元營收，每年提供800個就業機會，累積1200萬人次入園。

為響應世界海洋日及「支持全球可持續發展目標的落實，並鼓勵公眾參與保護海洋和可持續管理海洋資源」的設立宗旨，遠雄遊憩休閒事業董事長武祥生宣布，將斥資3億元將遠雄海洋公園升級，轉型為全台獨一無二的「海洋主題遊育園」。

武祥生表示，遠雄海洋公園將以「共樂、共育、共生」三大策略，建立全新、獨一無二的主題遊育園，期待未來遊客前來，能感受到人與動物都開心的快樂氛圍，及養育海洋生態、創造代代循環，並同時負起教育共育責任，讓人與海洋共生共好，創造社群連結、循環與平衡。

遠雄海洋公園將在園區推出更多元精采的「共樂」設施及表演節目，並配套提出適合親子家庭親近海洋的虛實整合的「共育」相關訓練及營隊課程，如數位水族館體驗、美人魚訓練學校、小小獸醫師營隊等。

對於「共生」的永續行動，遠雄海洋公園除規畫結盟23個動生物研究機構，進行產官學合作的長期研究計畫，也將加碼投資成立海洋哺乳動物觀察站、海生物救援教育基地，成為東太平洋最大的海洋生物救援教育基地，串起國際海洋永續行動平台。增加體驗廣度與深度。