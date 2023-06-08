民眾黨主席柯文哲接受日本媒體訪問時，提到「台灣漁民不會想要這塊土地（釣魚台）」，「讓台灣漁民不能捕魚，這更嚴重」。新北市長侯友宜今天在臉書強調，「釣魚台就是中華民國固有領土，沒有任何退讓空間。」

侯友宜說，保家衛國是他一生的信念，中華民國任何領土、領海都不容許被侵犯，這更是一國元首捍衛國家主權的天職。

侯友宜說，有釣魚台領土，才有經濟海域，兩者不可分割的，沒有媽媽怎麼會有孩子？只要孩子、不要媽媽的人，簡直邏輯不通。

侯友宜指出前總統馬英九在2013年，簽署《台日漁業協議》，是「先擱置主權爭議，共創台日雙贏」，總統出來協商、出來保障，這是理直氣壯、理所當然的事情。侯也指出，李登輝前總統說，「台灣、琉球漁民一百多年可以一起捕魚，現在問題獲得解決，他認為很好。」陳水扁總統說，「釣魚台是中華民國的領土。」歷任總統都這麼認為的。

侯友宜認為，柯文哲的說法無疑是本末倒置，好像在央求日本把釣魚台海域借給我們捕魚。我們能夠爭取到漁權，就證明我們對於釣魚台列嶼主權之立場，連東京都不敢漠視。捍衛台灣這塊土地，每一個人都有責任，身為從政者，一言一行都不能損害國家主權。