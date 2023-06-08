台北市長蔣萬安8日前往市議會接受總質詢，議員徐立信及提到，近期知名戲劇「模仿犯」，有許多列為16歲以上觀看等級的血腥畫面，但該影集的預告片，竟在台北捷運公司某捷運站電視牆廣告竟播放，讓路過小孩嚇得晚上都睡不著覺，市民向捷運公司檢舉卻被回覆「按照契約上刊不能下架」，對此蔣萬安表示，未來將請捷運公司嚴格審查廣告內容。

徐立信在質詢中播出多段影片，其中有模仿犯的預告片，也有家長陳情的影片，家長說每次經過手扶梯，都必須把小孩眼睛捂上，不讓他們看到預告片內容，之後向捷運公司反映，捷運公司則說「按照契約上刊不能下架」，意指家長只能自行迴避。

徐問蔣萬安，「你的大兒子12歲，會讓他看到這類血腥影片嗎？」蔣萬安表示，「內容可能過於暴力血腥，可能對孩子不適合」，徐再說該影集電影分級為16歲以上才可觀看，卻直接在大庭廣眾播放預告片，即便捷運公司解釋預告片為「普遍級版本」，但預告片台詞包含殺人、救我等聳動內容，仍讓路過孩童驚恐。

台北市長蔣萬安8日出席市政總質詢。（范揚光攝）

蔣萬安表示，對孩子來講這類預告片不適合，捷運公司雖然有既有的審查機制，但審查應該再更嚴格，除了參考電影分級外，判斷畫面是否血腥暴力，另外針對音效、呈現的台詞語言都可能造成孩子的畏懼，這些都不適合剪成廣告公開播放。