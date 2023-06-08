永豐金證券數位轉型發威，「大戶投APP」下載人數突破50萬人次，為協助投資人快速有效掌握行情，「大戶投APP」即日起全新上線「台股快捷下單」、「投資早報」、「五力雷達評析」3大功能，要讓投資人享受快速下單、持股追蹤分析的數位金融新體驗。

「大戶投APP」新推出「台股快捷下單」功能，以當沖與短線交易客群為主，將盯盤、下單、刪改委託單3大交易整合一頁完成。永豐金證券指出，傳統APP這些功能多散落在不同入口頁面，切換介面延遲時間差可能錯失下單與改價機會，「台股快捷下單」化繁為簡快速掌握時機。舉例來說，客戶在報價介面盯盤，開啟「台股快捷下單」小視窗，形成盯盤與快速送出交易委託單的高效率場景，若行情出現急遽變化想刪改委託單，同一個頁面即可調整價格與張數、確認成交資訊，把握交易機會。

「大戶投APP」這次在台股首頁新增「投資早報」功能，每日盤前提供5大投資快訊內容，包括：最新總經指標、國際指數、台美股盤後資訊與盤面強弱勢概念股，並列出客戶庫存前五大持股智能評析，讓客戶搭捷運公車也能運用通勤時間，掌握最新資訊做好盤前功課。

「投資早報」中建置的持股智能評析功能，導入永豐金證券自建的「五力雷達評析」，五力包括競爭力、盈利能力、風險、籌碼與技術分析、市場估值，其中風險分數含蓋ESG表現納入永豐投顧SinoPac＋永續評鑑分析，「五力雷達評析」以數據基礎自動化產出持股智能評析分數，提供完整評分指標說明，協助投資人以客觀量化數據了解自己的核心持股，達成穩健投資。

永豐金證券表示，傳統看盤下單APP無法跟上數位投資人對行動交易、以及直覺兼智慧服務的需求，「大戶投APP」定位「讓新手好上手、幫老手變高手」的目標，上線以來受投資人口碑相傳，下載人數於今年五月快速成長突破50萬人次，並榮獲2022《DailyView網路溫度計》投資人第一愛用的下單APP。