為改善竹圍漁港公共設施，桃園市政府將斥資895萬元，啟動漁港內大小設施修繕工程，這次修繕項目多達21項，包括地坪、觀景台、燈桿、路緣石、天幕燈具及漁港欄杆等，預計今年底前完工，盼提供遊客良好休憩環境，吸引更多觀光人潮。

桃園市竹圍漁港為北部知名觀光漁港，新鮮的海鮮料理、彩虹橋美景、賞夕陽、看飛機等一次滿足，每逢假日總吸引大批遊客湧入，白天夜晚各有不同風情，人氣相當旺。只是近年漁港內的公共設施，累積許多零星項目待修繕，農業局盤點後，準備一口氣改善。

桃園市農業局啟動112年度竹圍漁港公共設施改善工程，經盤點共有21處需修繕，預計6月底前開工、今年底前完工。（農業局提供／蔡明亘桃園傳真）

農業局說明，今年度竹圍漁港公共設施改善工程總經費895萬元，由市府出資辦理，港區內修繕項目共有21處，主要包括地坪整修、既有燈桿整修、路緣石整修、抿石子整修、漁港欄杆整修、觀景台及周邊設施整修、拆除北岸停車場舊收費亭、拆除直銷中心前小天幕、拆除海豚公園與沖沙區旁意象構架、天幕廣場燈具更換、汙水人孔蓋更換以及直銷中心前新設置座椅等項目。

農業局表示，改善工程預計6月底前開工，雖修繕項目多，但各自量體都不大，不會影響遊客通行，施工期間會做好安全防護，若地面汙損也會立即沖洗清掃，預計今年底前可完工，力拚改善觀光環境，提供遊客更優質的休憩場域。

桃園區漁會總幹事陳義成說，樂見竹圍漁港環境能獲得改善，不少遊客曾反映廁所、觀景台老舊，希望修繕後的漁港能吸引更多遊客前來。他也提到，竹圍漁港北岸規畫新建魚產品直銷中心，改善魚市環境，過去因缺工、物料上漲等因素導致工程流標，6月下旬將再次開標，盼順利招標施作，預計工期約1年半。