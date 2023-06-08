肩膀關節磁振造影檢查：上、下箭頭所指分別為旋轉肌腱發炎處、肩關節囊發炎處。（部苗醫院提供／李京昇苗栗傳真）

肩膀關節血管攝影檢查：圓圈內顯示發炎處毛毛樣血管增生，異常血管增生處也對應到疼痛位置。（部苗醫院提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗57歲龔先生，因肩膀疼痛超過3個月，他的肩膀在活動到某個角度時就會引發疼痛，晚上睡覺的時候比白天更痛，常常會被痛到醒過來，導致長期無法好好睡覺，嚴重影響日常生活品質。經過醫師施予微細動脈栓塞止痛術治療後，肩膀疼痛狀況獲得明顯改善，讓他驚呼「這個治療就像是在幫血管進行了大掃除！」

衛福部苗栗醫院放射科主任徐庸表示，經檢查發現龔先生的關節活動度受限，X光檢查未顯示鈣化或關節退化，不過再進一步的超音波和磁振造影檢查確認診斷為「旋轉肌袖肌腱炎」和「沾黏性肩關節囊炎」。

龔先生一開始先接受注射治療，但只有部分緩解，經過討論後，決定進行微細動脈栓塞止痛術。徐庸說，這個手術只需要局部麻醉，在手腕部位的動脈進行穿刺，將微導管伸入肩膀疼痛部位血管，利用血管攝影的指引下注射顯影劑，找出異常增生的小血管，再通過微導管注入栓塞藥物，以去除這些引起疼痛的異常小血管，進而改善發炎和異常血流，一般治療時間約需要1至2小時。

龔先生在治療後的3天回門診時表示，肩膀已經幾乎沒有疼痛，而他也好久沒有享受到如此輕鬆的睡眠了。徐庸表示，沾黏性肩關節囊炎通常發生在50歲左右的人身上，但也可能在40歲或6、70歲的人發生。

復健和止痛藥是常見的治療方法，進一步還可配合超音波導引注射或體外震波治療。最近的研究發現，慢性關節炎疼痛與異常增生的微血管有關，因此提出了微細動脈栓塞止痛術。這種治療可清除異常增生的微血管，改善發炎和消除異常增生的疼痛神經，有效改善疼痛症狀。

徐庸指出，微細動脈栓塞止痛術不僅適用於「沾黏性肩關節囊炎」和「旋轉肌袖肌腱炎」，還可用於治療「肩關節術後」的慢性疼痛。適用於疼痛指數達到5分以上且經過3個月以上治療無效的患者。治療後可能出現局部疼痛或瘀青，栓塞部位顏色可能短暫改變，但通常會在數分鐘到1個月內消失。

徐庸提醒，如果肌腱嚴重斷裂或關節有變形，治療效果可能較不佳或容易復發，治療前建議讓醫師確認先評估診斷和疼痛來源，選擇合適的治療方式，才能有效改善疼痛和生活品質。