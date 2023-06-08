屏東沙灘大海是台灣不可或缺的風景，為了讓此景象永續保存，加上近年來各界也開始紛紛關注海洋環保的議題，屏東縣自2017年起招募海洋志工，時至今日團隊人數已經相當可觀。此外，屏東縣長周春米今（8）日也公布，由國小生組成的全國第一支「潛海小戰將」在屏東正式成立！

周春米今在臉書撰文指出，每年的6月8日是「世界海洋日」、也是「國家海洋日」。她強調，屏東縣從以前就致力保護海洋生態，2017年起積極招募海洋志工，目前已有232位「潛海戰將」以及1067艘「環保艦隊」，刷新全國紀錄，集結力量淨灘淨海守護環境。

屏東縣也重視捍衛海洋從小開始的重要性，周春米表示，今天要正式宣布全國第一支「屏東潛海小戰將」成軍，這群由13位墾丁國小高年級學生組成的戰隊，未來會跟「潛海戰將」志工大手牽小手，潛下水面清海廢，守護海洋生態！。周說到，自己也非常非常感謝台灣潛水教練長期培訓小戰將，「深根固柢海洋教育，讓孩子們取得潛水證書，正式加入屏東縣潛海戰將行列。」

周春米還提到，屏東是全國唯一三面環海的縣市，擁有豐富的海洋資源，並連續三年榮獲海洋環境管理考核特優，展現捍衛海洋的決心，且環保局去年也有12名員工自發性投入潛海戰將行列，從公部門做起，和民間一起攜手保護海洋生態。她也呼籲，「邀請鄉親共同加入守護海洋的志工行列，為地球永續共盡一份心，並請大家給潛海小戰將們拍拍手」。