AV女優相澤南（相沢みなみ）2018年奪下「暗黑奧斯卡」最佳女優賞，不僅登上AV影后寶座，還被封為「日本AV界灰姑娘」，日前抵台接受訪問時，拋出震撼彈表示將從AV界引退，讓粉絲難以置信，如今已經返回日本的她，不忘發文向台灣粉絲感性告白：「我最喜歡大家了」，不難看出此行讓他印象深刻。

相澤南表示發崛她進入AV界的經紀人兼社長男友罹血癌病逝，導致心情深受打擊，因此停工數個月，更萌生引退念頭，會選在台灣宣布此消息，是為了答謝長久以來支持的粉絲，未來希望在台灣或香港尋求發展機會，並透露8月會到台灣出席大型活動，屆時將是最後一次以AV女優身分來台，未來不會再拍攝任何AV作品，活動結束返日前，她不忘向粉絲喊話：「請期待全新『相澤南』的表現」。

相澤南用「台灣街景」為背景，並向台灣粉絲感性告白。(圖／相沢みなみ推特)

相澤南分享台灣媒體大陣仗的畫面。(圖／相沢みなみ推特)

相澤南返回日本後，在推特用中英日三種語言發文，其中一張則是用「台灣街景」為背景，並寫下：「我回到日本了！好感謝大家溫暖的留言，打算全部看過的，如果有漏掉的話不好意思」，希望所有人不僅能支持她，也可以持續關注她的動態，接著向台灣粉絲感性告白：「我最喜歡大家了」，可見對此趟台灣行留下深刻印象。

相澤南近期與新有菜參與三上悠亞引退大作的拍攝，此陣容被網友喻為「史上最夢幻組合」，三上悠亞表示很久沒有跟其他女優合作，希望藉此擦出新的火花，看得出來她對作品充滿信心。