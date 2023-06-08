印度長期以來主要仰賴俄羅斯供應武器，不過受到俄烏戰爭影響，這個趨勢可能出現變化。德國重工業集團蒂森克虜伯（ThyssenKrupp AG）昨天與印度正式簽署一項潛艦備忘錄，將協助印度海軍打造6艘柴油潛艦，總價值估計達70億歐元（相當於新台幣2,310億元）。

綜合路透社、美聯社、《印度斯坦時報》報導，德國國防部長佩斯托瑞斯（Boris Pistorius）正在亞洲進行一連串訪問行程，7日在他的見證下，蒂森克虜伯公司與印度國營馬札崗造船廠（Mazagon Dock Shipbuilders Ltd）簽署合作備忘錄，由德方負責設計、印度製造，雙方共同投標承建海軍6艘非核潛艦。

Flash: Germany's TKMS & India's MDL sign MoU to bid for India's Submarine project under project 75i. pic.twitter.com/DKUWCqTsFu — Sidhant Sibal (@sidhant) June 7, 2023

India and Germany in talks on €5bn submarine deal https://t.co/fAYCKtklFa — FT World News (@ftworldnews) June 7, 2023

佩斯托瑞斯告訴記者，這是兩國合作的重大里程碑：「和印度打交道，我們面對的是一個民主國家，它有它的缺點，這一點無須掩飾，但它是（亞洲）地區一個強大、穩定的民主國家，如同我們和印尼往來一樣。」

事實上，印度2年前就曾經向蒂森克虜伯公司招手，但當時後者並無意合作。現在隨著烏克蘭戰爭進入第二年，西方國家、特別是德國，正極力拉攏印度擺脫對俄羅斯的依賴，同時作為「對抗中國的堡壘」。

印度海軍目前擁有16艘傳統柴油潛艦，其中10艘已經服役超過30年。蒂森克虜伯公司是全球唯二擁有「絕氣推進」（Air-Independent Propulsion）技術的潛艦製造商之一，這種技術不依賴空氣推進，有助潛艦在水下停留更長時間。