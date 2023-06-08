「網球王子」劉丞身材高挑、挺拔，身高191公分的他，穿上任何衣服走在路上，宛如行動衣架子，他私下推崇簡單、品味穿衣風格，好衣Q加上運動員形象，吸引服飾品牌「FILA」合作，讓劉丞直呼太榮幸。他日前拍攝時尚照，嘗試過往沒試過的狂野、英倫、粗獷等風格，讓大家見識到劉丞的各種面向，而原以為一碟小菜的拍攝，不料中途竟然折到大拇指。

劉丞表示，當拍到自己最喜愛的一套紳士風格裝，攝影師要他將外套往後甩的瞬間墊腳尖，營造出懸空感，他當下沒想太多，光著腳就上場，沒想到在瞬間發力的過程，他的大腳趾整個折到，瞬間腫脹起來，所幸沒有骨折，但仍痛得他咬牙冒汗，他苦笑自己太有自信，連忙穿上厚底鞋，有完整的支撐才拍完照片。

劉丞身穿運動品牌服飾，展露陽光特質。（艾迪昇傳播提供）

劉丞有一套自己的風格哲學，他認為服裝不需繁複，將頭髮、皮膚和儀容打理好，再鍛鍊好身材，自然就會散發出自我風格。他透露每天早上起床必定會洗澡、洗頭，做好保濕等基礎保養，好好打理自己才會出門，他說：「這些習慣都是出國念書養成的，當時的室友是義大利人，他每天都會徹底打點完才會踏出房門，慢慢地也被他影響。」另外他還觀察到，南美人則是將味道視為打扮的一環，不同的場合、心情會搭配不同的香水，這也影響到他日後的品味風格。

劉丞拍攝時尚照，一度折到大腳趾。（艾迪昇傳播提供）

劉丞的運動特質與服飾品味，讓他備受品牌青睞，知名運動服飾品牌FILA相中他陽光形象，符合品牌形象，因而選擇與他合作，贊助他一系列服飾，劉丞喜出望外，直說自己太幸運，他敲碗許願，期望自己不斷精進，未來能成為品牌代言人。