2021年全台乾旱，水利署當年2月在新竹南寮設置海淡處理模組，每天生產1.3萬噸海淡水，在乾旱解除後撤離，水利署規畫投入百億在原地10公頃設置海水淡化廠，並與新竹地檢署合作建構海淡廠廉政平台，以確實監督海水淡化廠能如期如質在2027年完成。

水利署署長賴建信7日率北區水資源局局長江明郎、第二河川局局長楊人傑與政風主管等拜會新竹地檢署檢察長張云綺及主任檢察官黃立夫，說明海淡廠興建工程，希望與檢方合作建構海淡廠廉政平台。

賴建信指出，隨著全球氣侯變遷加劇，2020年台灣遭遇嚴峻旱象，造成桃園以南的水庫水位不斷創新低，行政院在4月27日核定新竹海水淡化廠工程計畫，目前北水局已著手辦理相關前置作業，預計未來該海淡廠營運產水量最高可達每日10萬噸。

賴建信指此次新竹海淡廠計畫經費高達百億元，預計以國際標方式辦理，希望與新竹地檢署跨域合作，成立新竹海水淡化廠工程廉政平台，以避免不法外力影響海淡廠興建，讓重大工程能早日完工，滿足民眾用水需求。

檢察長張云綺表示，她先前於南投地檢署時，曾參與過水利署中區水資源局及第四河川局的機關採購廉政平台，肯定水利署對重大水利工程及疏濬業務的用心。

張云綺指檢方樂於與水利署攜手成立新竹海水淡化廠工程廉政平台，並承諾一定會成為轄區水利署所屬各局廉政業務推動的堅實後盾，若有需要，地檢署必定提供相關司法支援，確保水利同仁可以安心執行職務。