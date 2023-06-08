南投縣長許淑華率村里長造訪桃園，桃園市長張善政（左一）贈豆干名產盼互相交流。（桃園市政府提供／呂筱蟬桃園傳真）

南投縣長許淑華8日帶領南投村里長參訪桃園大溪，桃園市長張善政前往參加活動時表示，大溪是桃園深具特色的地方，他特別致贈大溪名產豆干及豆腐乳，期待大家充分體會在地風土人情，而南投具有日月潭、清境農場、鹿谷凍頂烏龍茶等著名觀光資源，也是桃園觀光發展的學習對象，相信桃園市與南投縣未來將如姊妹縣市，一定會有更多合作的機會。

張善正指出，因為桃園深具觀光潛力，以及市府團隊這5個多月來的努力，感謝觀光大縣南投縣選擇參訪桃園；而桃園目前也正積極拓展觀光產業，南投縣政府與村里長參訪桃園，希望兩縣市能彼此交流意見、分享觀光經驗，讓桃園與南投觀光發展越來越好。

南投縣長許淑華表示，她與南投縣村里長至桃園市相互交流觀摩，各縣市有不同的優勢，桃園在張市長的主政之下，不論社會福利或經濟發展面向均受到重視，因此希望將桃園作為借鏡的對象；而村里長業務多為與民服務的工作，也希望透過交流更加落實，期待未來兩縣市共同合作，學習彼此優點。