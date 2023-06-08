▲基隆市政府發言人余治明（右）、文化局長江亭玫（中）以及綜發處長林麗蟬（左）共同出席體驗「海洋Cafe」，並暢談未來觀光發展構想。（徐佑昇攝）

▲文化局長江亭玫（中）表示，除了「海洋Cafe」外，也會有一系列的精彩表演，歡迎大家來體驗不一樣的基隆。（徐佑昇攝）

▲「海洋Cafe」將設置於海洋廣場，有潛力成為未來知名的打卡景點。（徐佑昇攝）

為持續推廣基隆觀光，基隆市文化局預計於7月初推出「微笑港灣・基隆樂夏天」活動，將多元潮流文化引進海洋廣場。其中市長謝國樑發想並參考國外的海岸遊憩城市，將試辦「海風Cafe」，讓遊客及市民可以坐在沙發欣賞海景並悠閒吹海風，享用咖啡及美食度過愉快假日，未來亦有成為新打卡景點的潛力。

基隆市文化局將自6月底起舉行「微笑港灣・基隆樂夏天」系列活動，透過一系列藝文活動，充分發揮基隆港灣之美，創造更多觀光效益。為此基隆市文化局於8日先舉行「熱身」試辦，將沙發與遮陽傘擺放在海洋廣場，營造出露天咖啡廳氛圍，並由市府發言人余治明、綜發處長林麗蟬以及文化局長江亭玫共同宣傳。

市府發言人余治明表示，在疫情後旅遊觀光全面復甦後，基隆市文化局即將舉辦今年度大型展演活動「基隆樂夏天」。這座充滿港都情懷且同時因貿易而富含舶來生活潮流的城市，其海港文化和氛圍一直深受年輕人與親子族群的喜爱。

文化局長江亭玫表示，系列活動的暖場將以「海洋廣場」為主舞台，不僅代表著基隆獨有的港都特色，在還將引入特別受年輕族群喜愛的潮流文化以及新鮮的有趣的打卡場景，並搭配個領域街頭藝人與表演者，創造更多火花。

江還提到，本次活動的「海洋Cafe」是由市長謝國樑親自發想，結合國外港都遊憩體驗，提出在海洋廣場打造一座咖啡廳，希望大家來到基隆能充分感受到悠閒感與徜徉碧海藍天的舒適感，留下美好的旅遊回憶。

江認為，基隆是一個充滿冒險精神的城市，市府會繼續研擬更多行銷基隆的方案，勇於嘗試並調整，讓基隆成為最有活力、最有愛的觀光城市。

余治明並邀請遊客經由西三碼頭停車場下車，沿著港灣步行來海洋廣場遊玩，一起來吹海風、喝咖啡、享打卡，也期盼「海洋Cafe」成為基隆市活力迷人的新地標。