每年6至9月是綠竹筍產季，新北市是全台綠竹筍最大產地，五股區農會為推廣行銷，今舉行「綠竹筍評鑑比賽暨創意料理競賽」，吸引82位筍農參賽，並由陳進樺、黃金燕夫婦倆奪冠，她家中的竹筍經外觀、柔嫩度、色澤風味及糖度等評比皆勝出，另外，五股農會志工媽媽也拿出看家本領，烹煮出一道道色香味俱全料理，最終由德音三班獲得料理冠軍。

農業局指出，新北市多淺山地形，適合綠竹筍生長，為全台綠竹筍最大產區，像是八里、五股位在觀音山下，當地火山灰土壤和富含礦物質，又鄰近淡水河出海口，溫度、雨量適中及日照充足，非常適合綠竹筍生長環境；三峽、新店等地淺山區域因土質肥沃，礫石較少，土壤涵養較多水分，而三峽栽種出的綠竹筍質細、甜度高、口感清脆，因此獲得「梨子筍」美名。

五股區農會總幹事姚舜仁說，五股栽種綠竹筍已有百年歷史，五股綠竹筍經常是市級或全國比賽常勝軍，透過農業局輔導的綠竹筍評鑑比賽，農友有機會互相分享栽種心得與方法，進而增進五股綠竹筍品質，透過這次比賽，在地媽媽也開發出各式綠竹筍料理，讓民眾看見綠竹筍的不同面向，後續將把相關食譜放置在五股農會網站(https://reurl.cc/EorMGm)及臉書粉絲團(https://reurl.cc/94GYVY)。

評鑑比賽評審劉廣泉表示，本屆五股區綠竹筍評鑑比賽冠軍筍肉色澤潔白、筍肉厚實、底部肥大，筍肉比例多，筍型外觀彎曲無病斑、筍尖端無出菁變綠，色澤均勻，糖度及柔嫩度都在水準之上，因此脫穎而出。

新北市五股區農會今舉行「綠竹筍評鑑比賽暨創意料理競賽」，吸引82位筍農參賽，最終由陳進樺、黃金燕夫婦倆摘下冠軍。（農業局提供）

黃金燕表示，她與丈夫共同經營家中筍園，丈夫早期在中國大陸上班，後來因長輩過世，家中竹林沒人接手，才決議返家接手，彼此照顧竹林10幾年，早上由她到市場販售，丈夫則是每日半夜3時起床挖筍，得知竹筍獲得冠軍，一切辛苦都值得了。

農業局長李玟說，綠竹筍高纖低熱量是養生健康食材，更是新北健康三寶，新北推動「農業健康市／式」政策，首要目標就是讓民眾吃得健康永續，各農會近年栽種的優質竹筍更是受各界好評，民眾若有需求，邀請民眾吃在地吃當季。