科技產品不斷更新，一名網友詢問，現在隨身碟早已更新到USB3.0以上的版本，但USB2.0的隨身碟卻還是隨處可見，甚至有很多活動的贈品都是USB2.0的隨身碟，讓他很好奇原因，引起網友討論，內行網友解釋說，2.0版本的傳遞速度確實比3.0慢，但是勝在堪用與便宜，至今受到許多人青睞。

一名網友今天在PTT上詢問，現在隨身碟已經更新到USB3.0以上的版本，但還是有一堆人繼續使用舊款USB2.0，甚至逢年過節收到的紀念品，也很常都是USB2.0的隨身碟，讓他感覺有些困擾。

該網友表示，USB2.0的隨身碟真的很雞肋，但要丟掉又覺得有些可惜，想拿來儲存備份的東西，但是傳的速度又太慢了，因此他實在不懂USB1.0都已經消失，但怎麼USB2.0還是一堆呢？

貼文引起網友討論，「存貨還沒消完啊，贈品用便宜的」、「還好吧！有差那點速度？」、「庫存還沒清完」、「安裝程式或是分享檔案的時候很好用啊！」其中有網友分享USB2.0的優勢就是堪用又便宜。「製作成本低」、「堪用便宜」、「2.0便宜好用而已」、「容量大又便宜才是首選」、「2.0的授權費很便宜」。