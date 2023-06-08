桃園市八德區某私立幼兒園昨晚突然向家長公告，稱月5日收到房東不再續租的通知，將協助處理退費、轉介事宜，引起眾多家長批評，直呼孩子回家大哭說畢業典禮恐泡湯，認為園方決定太倉促。房東則出面駁斥早有通知，控園方散播不實訊息。對此教育局回應，該幼兒園只是更換經營團隊，孩子及教師的權益不受影響，會正常收托。

某私立幼兒園昨向家長發布公告表示，本月5日收到房東不再續租的通知，迫使園方必須放棄10年的努力成果，30日必須提前結束服務，理解這將對家長、孩子及老師造成傷害，深感抱歉與不捨，目前已知會教育局、附近園所等，協助幼生處理相關退費事宜，晚間7點將於大強里市民活動中心舉行家長說明會。

消息一出引起家長不滿，批評園方做法太過匆促，孩子剩沒多久就要畢業，回家哭訴會沒有畢業旅行、畢業典禮，被迫與同學跟老師分離。對此教育局回應，經了解幼兒園的營運狀況，目前只會更換經營團隊，新團隊會無縫接軌，因此畢業旅行、畢業典禮都會如期正常舉行，不會影響現在收托的孩子與教師的權益，未來也還是會繼續收托，請家長不用擔心。

張姓房東也發出聲明，駁斥自己並無突襲結束租約，雙方依契約至7月31日結束租賃契約，經綜合考量學生受教權及教師工作權，待本學期結束才終止契約，已和幼兒園充分協調，並有提早於前2個月儘早通知，不過幼兒園卻自行提早1個月結束教學服務，並在網路上散播不實言論，將保留法律追述權，另也強調終止租約僅改變經營團隊，不會影響學生就學權益及老師的工作權。