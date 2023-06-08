全球經濟衰退雜音四起，日經中文網以「全球亮起暗示經濟減速的3大信號」為題撰文，示警3個信號反應出市場對經濟的強烈擔憂。

首先在商品價格行情方面，報導指出，銅價比今年高點下跌兩成、鋅下跌3成、鋁下跌兩成，均出現明顯下跌。特別是銅，其被廣泛應用於基礎設施、汽車、家電產品等，被視為經濟的一種領先指標，銅價下跌也反應市場對銅需求占全球6成的大陸經濟停滯感到擔憂。

其次，在債券市場，越來越多的觀點對美國經濟前景感到不安。報導提到，美國短期國債收益率高於長期國債收益率稱為「收益率倒掛」，這樣的現象被視為經濟衰退的預警信號，比較美國兩年期國債和10年期國債，截至5月26日，收益率倒掛狀態已經持續226天，創下1981年以來時間持續最長紀錄。

再者，貨櫃市場行情也反應歐美消費疲軟、持續低迷。根據上海航運交易所資料，5月第4周貨櫃運價與去年同期相比，美西線跌82%、歐洲線大跌85%。報導分析，貨物運輸放緩的原因是歐美零售業庫存過剩，從2022年下半年開始，運輸量已迅速減少。